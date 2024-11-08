Fidan, Batı Trakya Türkleri ile Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan temaslarını sürdürüyor. Fidan, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Bakan Fidan, Atina temasları çerçevesinde bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirmişti. - ATİNA
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