Fidan'dan Bulgaristan Mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " Bulgaristan'la ilişkilerimizi karşılıklı saygı, ortak çıkar ve iyi komşuluk temelinde daha da ileri taşımakta kararlıyız" dedi.

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Komşumuz ve müttefikimiz Bulgaristan'la köklü tarihi, beşeri ve kültürel bağlarımız var. Bugün Sofya'da gerçekleştirdiğimiz temasların, ortaklığımızı ve bölgesel iş birliğimizi daha da güçlendireceğine yürekten inanıyoruz. Değerli mevkidaşım Petrova Chamova başta olmak üzere tüm Bulgar yetkililere, sıcak misafirperverlikleri ve ziyaretimizin başarıyla tamamlanmasına yaptıkları katkılar için içtenlikle teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Yotova, Başbakan Radev ve Dışişleri Bakanı Petrova Chamova ile yaptığımız görüşmeler enerji, ulaştırma, bağlantısallık ve savunma sanayii gibi stratejik alanlarda iş birliğimizi daha da derinleştirebileceğimizi bir kez daha gösterdi. Bu doğrultuda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bulgaristan'la ilişkilerimizi karşılıklı saygı, ortak çıkar ve iyi komşuluk temelinde daha da ileri taşımakta kararlıyız"

Türk ve Bulgar milleti arasında kurulan güçlü bağların yalnızca bugünü değil, ortak geleceği de şekillendirmekte olduğunu vurgulayan Fidan, "Ziyaretimiz vesilesiyle, TİKA Başkanlığı dönemimizden bu yana yakından tanıma fırsatı bulduğumuz soydaşlarımızla yeniden bir araya gelmekten mutluluk duydum. Ayrıca Bulgaristan'da faaliyet gösteren iş insanlarımızla görüşerek onların çalışmalarını ve katkılarını yerinde değerlendirme imkanı bulduk. Soydaşlarımızın ve iş insanlarımızın Bulgaristan'ın huzur ve refahına yaptıkları katkıları memnuniyetle ve gururla takip ediyoruz. Bulgaristan Müslümanlarının ilim ve irfan yuvası olan Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nün 2025-2026 akademik yılı mezuniyet törenine katılmak bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. İnançlarını, kimliklerini ve kültürel miraslarını yaşatarak geleceğe yürüyen bu pırıl pırıl gençlerle tanışmak bizleri gerçekten umutlandırdı. Bu anlayışla, Bulgaristan'la ilişkilerimizi karşılıklı saygı, ortak çıkar ve iyi komşuluk temelinde daha da ileri taşımakta kararlıyız" ifadelerini kullandı. - ANKARA