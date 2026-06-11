Fidan'dan Bulgaristan Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fidan'dan Bulgaristan Mesajı

11.06.2026 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Fidan, Bulgaristan ile ilişkileri ortak çıkar ve iyi komşuluk temelinde güçlendireceklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " Bulgaristan'la ilişkilerimizi karşılıklı saygı, ortak çıkar ve iyi komşuluk temelinde daha da ileri taşımakta kararlıyız" dedi.

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Komşumuz ve müttefikimiz Bulgaristan'la köklü tarihi, beşeri ve kültürel bağlarımız var. Bugün Sofya'da gerçekleştirdiğimiz temasların, ortaklığımızı ve bölgesel iş birliğimizi daha da güçlendireceğine yürekten inanıyoruz. Değerli mevkidaşım Petrova Chamova başta olmak üzere tüm Bulgar yetkililere, sıcak misafirperverlikleri ve ziyaretimizin başarıyla tamamlanmasına yaptıkları katkılar için içtenlikle teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Yotova, Başbakan Radev ve Dışişleri Bakanı Petrova Chamova ile yaptığımız görüşmeler enerji, ulaştırma, bağlantısallık ve savunma sanayii gibi stratejik alanlarda iş birliğimizi daha da derinleştirebileceğimizi bir kez daha gösterdi. Bu doğrultuda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bulgaristan'la ilişkilerimizi karşılıklı saygı, ortak çıkar ve iyi komşuluk temelinde daha da ileri taşımakta kararlıyız"

Türk ve Bulgar milleti arasında kurulan güçlü bağların yalnızca bugünü değil, ortak geleceği de şekillendirmekte olduğunu vurgulayan Fidan, "Ziyaretimiz vesilesiyle, TİKA Başkanlığı dönemimizden bu yana yakından tanıma fırsatı bulduğumuz soydaşlarımızla yeniden bir araya gelmekten mutluluk duydum. Ayrıca Bulgaristan'da faaliyet gösteren iş insanlarımızla görüşerek onların çalışmalarını ve katkılarını yerinde değerlendirme imkanı bulduk. Soydaşlarımızın ve iş insanlarımızın Bulgaristan'ın huzur ve refahına yaptıkları katkıları memnuniyetle ve gururla takip ediyoruz. Bulgaristan Müslümanlarının ilim ve irfan yuvası olan Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nün 2025-2026 akademik yılı mezuniyet törenine katılmak bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. İnançlarını, kimliklerini ve kültürel miraslarını yaşatarak geleceğe yürüyen bu pırıl pırıl gençlerle tanışmak bizleri gerçekten umutlandırdı. Bu anlayışla, Bulgaristan'la ilişkilerimizi karşılıklı saygı, ortak çıkar ve iyi komşuluk temelinde daha da ileri taşımakta kararlıyız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Fidan'dan Bulgaristan Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mümüne Taşkın Mümüne Taşkın:
    eski zamanlarda böyle mesafeler önemli değildi insanlar daha sakin ticaret yapardı. şimdiki dünyada her şey hızlı ve karmaşık hale gelmiş. 0 0 Yanıtla
  • Serhan Erdik Serhan Erdik:
    iyi haber bu bulgaristan'la ilişkilerin düzelmesi her zaman pozitif bir gelişme olur ekonomik ilişkiler de artarsa herkes kazanır tabi yetkililerin bundan sonra ne yapacağını merak ediyorum enerji konusunda gerçekten ilerleme olacak mı diye merak ediyorum yani 0 0 Yanıtla
  • Zerin Can Zerin Can:
    ya bu komşuluk işi güzel de somut sonuçlar nerede kaldı! konuşmalar güzel konuşmalar ama fiilen ne yapılıyor merak ettim ben! enerji ulaştırma savunma sanayii diye yazıyor ama gerçekte ilerleme var mı yok mu onu görmek istiyorum! bu tür ziyaretlerde her zaman aynı güzel sözler söyleniyor da işte yatırımlar ve gerçek işbirlikleri gitmiyor! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanlığı’ndan “kaçak mülteci“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "kaçak mülteci" iddiasına yalanlama
ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran’da başlıca tesisleri bombalayacağız, bu gece saldırılar güçlü olacak ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran’da başlıca tesisleri bombalayacağız, bu gece saldırılar güçlü olacak
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’ten istifa kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten istifa kararı
Kayseri’de AVM’ye ’canlı bomba’ ihbarı yapan 13 yaşındaki çocuk yakalandı Kayseri'de AVM'ye 'canlı bomba' ihbarı yapan 13 yaşındaki çocuk yakalandı
Trump dediğini yaptı ABD saldırılara başladı, İran’ın güneyinde patlamalar yaşanıyor Trump dediğini yaptı! ABD saldırılara başladı, İran'ın güneyinde patlamalar yaşanıyor
Nijerya’da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü Nijerya'da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü

20:44
İşte Erden Timur’un tahliye olduğu anlar ve ilk sözleri
İşte Erden Timur'un tahliye olduğu anlar ve ilk sözleri
20:33
Trump: İran’a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
20:32
THY uçağı Antalya’da radar direğine çarptı: 1 yolcu yaralandı
THY uçağı Antalya'da radar direğine çarptı: 1 yolcu yaralandı
20:29
Uzmanlar uyardı: Dünya Kupası’nda kırmızı alarm
Uzmanlar uyardı: Dünya Kupası'nda kırmızı alarm
19:23
AYM’den CHP’nin “128 milyar dolar“ iddiasına ret
AYM'den CHP'nin "128 milyar dolar" iddiasına ret
19:15
Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş
Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 21:03:13. #7.12#
SON DAKİKA: Fidan'dan Bulgaristan Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.