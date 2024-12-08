Fidan'dan Suriye Mesajı

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye Suriye'nin milli birliğini istikrarına egemenliğine, toprak bütünlüğüne çok büyük önem veriyor. Aynı zamanda Suriye halkının da refahını önemsiyor. Bu anlamda ülkelerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine geri dönebilirler" dedi. - DOHA