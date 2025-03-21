Fidan\'dan Türkiye-AB İlişkilerine Vurgu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "AB'nin de artık stratejik pusulasını kalibre etmesini bekliyoruz. Türkiye-AB ilişkilerinin bazı üyelerin dar çıkarlarına hapsedilmemesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macar Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bakanlık binasında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Bakan Fidan ve Macar mevkidaşı Szijjarto basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye ve Macaristan arasındaki ilişkilerin çok boyutlu bir nitelik taşıdığını aktaran Bakan Fidan, ikili ilişkileri her alanda derinleştirmek için çaba harcadıklarını ve küresel meseleler karşısında da eş güdüm ve iş birliği içinde olmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

"Türkiye-AB ilişkilerinin bazı üyelerin dar çıkarlarına hapsedilmemesi gerektiğini düşünüyoruz"

Macaristan'ın 2024 yılının ikinci yarısında Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını üstlendiğini ve bu süre boyunca Türkiye-AB ilişkilerini canlandırmak için ciddi çabalar gösterdiklerini dile getiren Bakan Fidan, "Düzenledikleri etkinliklerin önemli bir kısmına ülkemizi de dahil ettiler. Biz katıldığımız toplantılarda Türkiye'nin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle Avrupa'nın güvenliğine, istikrarına ve refahına önemli katkılar da bulunabileceğini hep söyledik. Bugün geldiğimiz noktada AB de artık stratejik pusulasını kalibre etmesini bekliyoruz. Türkiye-AB ilişkilerinin bazı üyelerin dar çıkarlarına hapsedilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Diğer taraftan Avrupa'nın güvenliği söz konusu olduğunda Türkiye-AB ilişkilerinin nedenli önemli olduğu görülmektedir. Avrupa güvenliğine dair atılacak tüm adımların Türkiye ile planlanmasının ortak menfaatimiz için elzem olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ümidimiz kalıcı barışa yönelik sürecin başlamasıdır"

Türkiye ve Macaristan'ın Rusya- Ukrayna savaşı etkilerini yakından hisseden iki ülke olduğuna dikkati çeken Fidan, "Türkiye de Macaristan da ihtilafın çözümü için diyalog ve diplomasiden yana oldular. Tarafların ateşkese yönelik adımlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu sürecin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ümidimiz, tam ve kapsamlı bir ateşkesin tesis edilmesi ve kalıcı barışa yönelik sürecin başlamasıdır. Bu yöndeki çabalarımızı ve taraflarla olan temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Avrupalılar üç yıl boyunca barış ateşkesi kelimesine yasak getirdiler"

Türkiye ve Macaristan'ın güvenlik ihtiyaçlarının aynı olduğuna dikkati çeken Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, "Bu hem fiziki güvenlik hem de enerji güvenliği açısından da böyle. Geçtiğimiz üç yılda Macaristan ve Türkiye barış kampının en yüksek sesle çıkarılan taraftarı oldular. Geçtiğimiz üç yılda Türkiye ve Macaristan'da en önemlisi açık bir şekilde barışın gerekliliğinden yana olduk. Sonuna kadar ateşkes ve görüşmeleri yapılmasını söyledik. Ancak Avrupalılar bugün ki bunlar ateşkesten bahsedenler, üç yıl boyunca hayrete düşürecek bir tutum sergilediler. Uluslararası örgütlerde ve siyasette de. Avrupalılar bugün ateşkesten bahsederken üç yıl boyunca barış ateşkesi kelimesine yasak getirdiler. Bunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi şunu görüyoruz, en büyük ümit barışın gelmesi için Ukrayna'da. Bunun için her araçla mümkün olan Rus-Amerika görüşmelerinin başarılı olmasını diliyoruz. Brüksel'in savaş yanlısı politikalarıyla barış görüşmelerine engel oluşturmamasını bekliyoruz. Geçtiğimiz üç yıl kanıtlamıştır ki Ukrayna'daki savaşın, savaş alanında çözümü yoktur. Bunun için son derece tehlikeli buluyoruz. Bununla birlikte Brüksel'in kararlarının yeni milyarlar eurolar gönderilmesini destekliyor. Bunu kabul edemez buluyoruz. Bu önlemler savaşın uzamasına neden olmakta ve ne kadar uzarsa daha çok insan ölmekte" dedi.

Macaristan'ın enerji güvenliği Türkiye olmadan mümkün olmayacağının altını çizen Szijjarto, Türk akımı üzerinden Macaristan'a 7,6 milyar metreküplük bir gaz ulaştığını kaydetti.

ABD'de Biden yönetiminde Gazprom'a yönelik yaptırımların uygulanmasının kasıtlı olarak bölgedeki ülkelerini doğal gaz açısından zor duruma soktuğunu değerlendiren Szijjarto, Washington'dan ulaşan bilgiye göre, Gazprom'a yönelik yaptırımın istisna tutulmasına yönelik talebin uzatıldığını kaydetti.

"Amerikan yönetiminin gündemi ilerletiyor olması sevindirici"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Fidan, Ukrayna'da barışın sağlanmasına ilişkin, "Rusya Ukrayna savaşında gelinen noktada Amerika'nın öncülüğünde devam eden barış ve ateşkes görüşmelerini baştan beri destekliyoruz. Biz olayın başından beri diyalogun olmasını istiyorduk. Çok fazla ölüm ve yıkım var. Bugün geldiğimiz noktada yeni Amerikan yönetiminin bu gündemi ilerletiyor olması sevindirici bir gelişme. Umarız en kısa sürede kalıcı ateşkese ulaşırlar" diye konuştu. - ANKARA