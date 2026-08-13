Fidan: Gazze için barış planı sürüyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır ile Gazze meselesinde ortak çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Badr Abdelatty ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "Gazze meselesinde çok yakından çalışmaktayız. Yürüyen barış planına ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.
Kaynak: İHA
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