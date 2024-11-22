Fidan, Hisarcıklıoğlu'nu Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Fidan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti
ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti.
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