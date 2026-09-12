Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile Hürmüz Boğazı ve bölgesel çatışmaları görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün telefonda görüştü. Görüşmede Hürmüz Boğazı'yla ilgili temaslar, bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik müzakereler ve Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşmede, Hürmüz Boğazı'yla ilgili temaslar ve bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler ele alındı. Ayrıca, Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar da değerlendirildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile Hürmüz Boğazı ve bölgesel çatışmaları görüştü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?