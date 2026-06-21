Fidan, Kahire'de Dışişleri Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de gerçekleştirilen Türkiye-Mısır-Pakistan- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Kahire'de Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katıldı.

Fidan'ın Sisi ile görüşmesi bekleniyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bugünkü temasları kapsamında ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından kabul edilmesi, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile görüşmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Boulos'u kabul etmesi bekleniyor. - KAHİRE