Fidan, Kahire'de Dışişleri Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de gerçekleştirilen Türkiye-Mısır-Pakistan- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Kahire'de Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katıldı.
Fidan'ın Sisi ile görüşmesi bekleniyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bugünkü temasları kapsamında ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından kabul edilmesi, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile görüşmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Boulos'u kabul etmesi bekleniyor. - KAHİRE
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