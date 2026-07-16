Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de savaşta hayatını kaybeden Ukraynalılar için düzenlenen anma törenine katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'daki temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'yla birlikte Rusya-Ukrayna savaşında hayatını kaybeden Ukraynalılar için Bağımsızlık Meydanı'nda düzenlenen anma törenine katıldı. - KİEV
Son Dakika › Politika › Fidan, Kiev'de Ukraynalılar için anma törenine katıldı - Son Dakika
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