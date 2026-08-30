Fidan, Libya Genelkurmay Başkan Vekili'ni Kabul Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın Genelkurmay Başkan Vekili Nemruş'u Ankara'da kabul etti.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Libya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Vekili Salahattin Nemruş'u kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara'da Libya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Vekili Salahattin Nemruş'u kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.
Kaynak: DHA
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