Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan temasları çerçevesinde Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'daki diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı vesilesiyle geldiği Cidde şehrinde Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile görüştü. - CİDDE
Son Dakika › Politika › Fidan, Mısır Bakanı ile Cidde'de Görüştü - Son Dakika
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