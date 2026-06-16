Fidan, Moskova\'da Lavrov ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'ya gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un daveti üzerine geldiği Moskova'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, çalışma ziyareti kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. - MOSKOVA
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