Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumuna katıldı. Bakan Fidan, oturum öncesi salonda bazı mevkidaşlarıyla ayaküstü görüştü. - BRÜKSEL
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