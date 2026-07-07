Fidan, NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısında

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Dışişleri Bakanları düzeyinde düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi toplantısına katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında bugün Dışişleri Bakanları düzeyinde tertiplenen NATO-Ukrayna Konseyi toplantısına katıldı.
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