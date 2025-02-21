Fidan, Nur\'ul Hamidiye Camii\'ni Ziyaret Etti

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı dolayısıyla geldiği Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yenilenen Nur'ul Hamidiye Camii'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı dolayısıyla geldiği Güney Afrika'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, Johannesburg kentinde Türkiye ile Güney Afrika arasındaki tarihi ve kültürel bağların sembollerinden olan ve Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yenilenen Nur'ul Hamidiye Camii'ni ziyaret etti. Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarihin ve maneviyatın buluştuğu bu mekan, TİKA'nın titiz çalışmalarıyla yeniden hayat buldu. Türk ve Güney Afrikalı Müslümanların ortak mirasını yaşatan bu anlamlı esere katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - JOHANNESBURG