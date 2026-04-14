Fidan ve Arakçi'den Telefon Görüşmesi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran ve ABD heyetleri arasındaki müzakere süreciyle ilgili son durum ele alındı.