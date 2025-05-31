DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile telefonda görüştü.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki durum, Suriye'deki gelişmeler ve Rusya- Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalar ele alındı.
Son Dakika › Politika › Fidan ve Barrot'tan Önemli Görüşme - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?