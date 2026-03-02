Fidan ve Barrot'tan Telefon Görüşmesi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlık kaynaklarının yaptığı açıklamaya göre; bugün gerçekleştirilen görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler kapsamlı biçimde ele alınırken, mevcut gerilimin düşürülmesi ve saldırıların son bulması için atılabilecek somut adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.
