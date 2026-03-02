Fidan ve Bayramov'dan Telefon Görüşmesi - Son Dakika
Fidan ve Bayramov'dan Telefon Görüşmesi

02.03.2026 13:31
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşıyla bölgedeki gelişmeleri görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki gelişmelere ilişkin Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki güncel gelişmeler ele alındı ve çatışmaları sona erdirmeye yönelik çabalar değerlendirildi.

Kaynak: DHA

