DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki gelişmelere ilişkin Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki güncel gelişmeler ele alındı ve çatışmaları sona erdirmeye yönelik çabalar değerlendirildi.
Son Dakika › Politika › Fidan ve Bayramov'dan Telefon Görüşmesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?