Fidan ve Bayramov Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın 10'uncusu İstanbul'da yapılıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantı kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. - İSTANBUL
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