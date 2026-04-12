Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran ve ABD heyetleri arasında İslamabad'da gerçekleştirilen müzakareler ele alındı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Fidan ve Dar'dan Önemli Telefon Görüşmesi - Son Dakika
