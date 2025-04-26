Fidan ve Dar'dan Telefon Görüşmesi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, bugün Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefonda görüştü. Görüşmede, Pakistan ve Hindistan arasındaki son durum ele alındı.