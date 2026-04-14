Fidan ve Dar Telefonda Görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından ediniline bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD ve İran arasındaki görüşmeler ve önümüzdeki günlerde atılacak adımlar değerlendirildi. - ANKARA