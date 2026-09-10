Fidan ve Dar telefonda görüştü, Filistin'de ortak tutum teyit edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fidan ve Dar telefonda görüştü, Filistin'de ortak tutum teyit edildi

Fidan ve Dar telefonda görüştü, Filistin\'de ortak tutum teyit edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar telefonda görüştü; ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. İki bakan Filistin konusundaki ortak tutumlarını teyit ederek 8 Arap-İslam ülkesinin İngiltere'nin yasa dışı İsrail yerleşimlerinden ithalatı yasaklama kararına verdikleri desteği dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Pakistan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Fidan ve Dar, Filistin konusundaki ortak tutumlarını teyit ederken, 8 Arap-İslam ülkesinin İngiltere'nin yasa dışı İsrail yerleşimlerinden ithalatı yasaklama kararına ilişkin ortak açıklamasına destek verdiğini dile getirdi. Bakanlar, Suudi Arabistan ve Mısır ile üzerinde anlaştıkları Bölgesel Dörtlü (R4) istişare mekanizması da dahil olmak üzere "bölgesel konularda yakın istişareyi sürdürmenin" önemini vurguladı.

Kaynak: İHA

Hakan Fidan, Diplomasi, İngiltere, Pakistan, Politika, Filistin, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Politika Fidan ve Dar telefonda görüştü, Filistin'de ortak tutum teyit edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar Yolları ayrılıyor Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar! Yolları ayrılıyor
İsrail, İngiliz diplomatları ülkeden kovdu “7 gün içinde...“ İsrail, İngiliz diplomatları ülkeden kovdu! "7 gün içinde..."
Yeni Parti’den Üsküdar seçimleri kararı İtiraz edecekler Yeni Parti'den Üsküdar seçimleri kararı! İtiraz edecekler
DMM’den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Tamamen asılsız DMM'den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Tamamen asılsız
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti
Üsküdar’da CHP’den AK Parti’ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik’i yalanladı Üsküdar'da CHP'den AK Parti'ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik'i yalanladı

12:23
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
11:44
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
11:42
Aralarında ünlü muhabir de var Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
Aralarında ünlü muhabir de var! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
10:59
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara’dır
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır
10:51
Sarallar suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
Sarallar suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
10:45
Menzil Cemaati’ne operasyon mu geliyor Bakan Gürlek’ten açıklama var
Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 12:28:27. #.0.2#
SON DAKİKA: Fidan ve Dar telefonda görüştü, Filistin'de ortak tutum teyit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement