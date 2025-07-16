Fidan ve Esad'dan Görüşme

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün gerçekleşen görüşmede İsrail'in Suriye'nin güneyini ve Şam'ı hedef alan saldırılarının endişe verici olduğunu kaydetti. Bölgesel güvenliği ve Suriye'de istikrarın tesisine yönelik çabaları tehdit eden müdahalelerin bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, Suriye'de huzurun tesisi için ilgili tüm tarafların çaba harcamasının önemli olduğunu belirtti.