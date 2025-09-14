Fidan ve Hüseyin Doha\'da Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu başkent Doha'da Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. - DOHA