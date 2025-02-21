Fidan ve Joly İkili Görüşme Gerçekleştirdi

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ikili görüşmelerine devam ediyor. Fidan temasları çerçevesinde, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel konular ele alındı. - JOHANNESBURG