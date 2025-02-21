Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ikili görüşmelerine devam ediyor. Fidan temasları çerçevesinde, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bir araya geldi.
Görüşmede, ikili ve bölgesel konular ele alındı. - JOHANNESBURG
Son Dakika › Politika › Fidan ve Joly İkili Görüşme Gerçekleştirdi - Son Dakika
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