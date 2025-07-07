Fidan ve Lavrov BRICS Zirvesi\'nde Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brezilya'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, Rio de Janeiro kentinde düzenlenen zirve marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. - RIO DE JANEIRO