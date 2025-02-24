Fidan ve Lavrov'dan Barış Vurgusu

Politika

AK Parti MKYK\'ya giren Kürşad Zorlu\'ya bir görev daha!

Türkiye\'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu

AK Parti\'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve görevlendirmeler belli oldu

Bakan Fidan: " Türkiye, barışa hizmet edecek her türlü adımı atmaya hazırdır. Amacımız, bu yıkıcı savaşın durması ve bölgedeki yaraların sarılmasıdır."

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Ateşkes tartışmalarında Ukrayna ve AB sık sık pozisyon değiştiriyor. ABD, tutarlı bir görüşe sahip. Biz konumumuzu değiştirmiyoruz."

"(Ukrayna'da) Askeri harekat, müzakerelerde bizi tatmin eden bir sonuç ortaya çıktığında durabilir"

"Ukrayna'nın NATO'ya girme girişimi savaşın temel sebebidir. Ukrayna'nın NATO üyesi olması kabul edilemez. Bu, asla taviz vermeyeceğimiz koşulumuzdur."

ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın açıklamasında bulundu.