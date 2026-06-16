Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Igor Levitin ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Rusya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Igor Levitin ile görüştü. - MOSKOVA
Son Dakika › Politika › Fidan ve Levitin Moskova'da Bir Araya Geldi - Son Dakika
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