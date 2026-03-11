Fidan ve Meinl-Reisinger Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmelerin yansımaları değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger, ülkemizi hedef alan füzeler konusunda Avusturya'nın desteğini ifade etti.
