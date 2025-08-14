Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Gazze ve bölgesel konuları ele almak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gerçekleştirdiği ziyarette İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea ile görüştüğü iddia edildi.
Yabancı bir medya kuruluşu tarafından ortaya atılan söz konusu iddia, diplomatik kaynaklar tarafından yalanlandı.
Diplomatik kaynaklarca yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Fidan böyle bir görüşme yapmadı. Doha'da aynı anda bulunmaları tamamen tesadüfi idi" denildi.
Son Dakika › Politika › Fidan ve Mossad Görüşmesi Yalanlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?