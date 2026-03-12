Fidan ve Prévot'tan Savaş Üzerine Görüşme

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prévot ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prévot ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki savaş ele alındı. Arabuluculuk çalışmalarında gelinen nokta değerlendirildi.
