Fidan ve Saidov Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Fidan burada mevkidaşı Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov ile ikili görüşme gerçekleştirdi.