Fidan ve Sikorski'den Temas

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Bakan Fidan, Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, son gelişmelerin bölgesel ve küresel yansımaları değerlendirildi. Sikorski, Türkiye'yi hedef alan füzeler konusunda dayanışma bildirdi.