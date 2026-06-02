Fidan yarın Endonezya'ya gidiyor
02.06.2026 13:26
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, yarın Endonezya'ya resmi ziyarette bulunacak.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yarın Endonezya'da gerçekleştireceği görüşmelerde, liderler düzeyinde ortaya konan karşılıklı siyasi irade kapsamında ikili iş birliğinin tüm alanlarda daha da geliştirilmesini teminen atılabilecek adımları ele alması bekleniyor.

TİCARETTE 10 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Fidan'ın ikili ticaret hacminin 10 milyar dolar düzeyine çıkarılması için altyapı, enerji, ulaştırma, dijitalleşme, yapay zeka, yüksek teknoloji ve helal gıda gibi sektörlerdeki ortaklıkların derinleştirilmesi gerektiğine dikkat çekmesi, iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki projelerin seyri ile geleceğe dönük iş birliği imkanlarını değerlendirmesi, Gazze'deki gelişmeler konusunda yakın istişare halinde bulunan Türkiye ve Endonezya'nın, Filistin'de adil ve kalıcı bir barışın tesisi için müşterek çalışmalarını sürdüreceğini ifade etmesi öngörülüyor.

İRAN VE GAZZE MESELESİ MASADA

İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlalleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki provokatif eylemleri ve Lübnan'daki işgalini genişletmesi karşısında uluslararası toplumu harekete geçirmeye yönelik ortak gayretlerin kararlılıkla sürdürülmesinin elzem olduğunu vurgulaması öngörülen Fidan'ın, İran ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum, Suriye, Rusya-Ukrayna savaşı, Somali, Sudan ve Libya'nın yanı sıra, Asya-Pasifik bölgesindeki küresel ve bölgesel güvenliği ilgilendiren gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunması, Türkiye ve Endonezya'nın BM, G20, İİT, ASEAN, MIKTA ve D-8 gibi çok taraflı platformlardaki iş birliğini ele alması öngörülüyor. Bakan Fidan, en sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakatle 11-12 Şubat 2025'te Endonezya'yı ziyaret etmişti.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Hakan Fidan, Endonezya, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Son Dakika

CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği! Mahmut Tanal açıklık getirdi
Kılıçdaroğlu'na kritik "kurultay" sorusu! Tek kelime etmedi
8 kişinin öldüğü kazaya bakanlık el attı! Yeni bulgu çok insanın başını yakar
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
