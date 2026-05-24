Fikret Albayrak Görevden Uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Düzce ili Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, hakkında 'icbar suretiyle irtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Düzce 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 23 Mayıs 2026 tarih ve 2026/274 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."