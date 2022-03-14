Fildişi Sahili Devlet ve Dışişleri Bakanı Camara yarın Ankara'da temaslarda bulunacak - Son Dakika
Üye Girişi

Fildişi Sahili Devlet ve Dışişleri Bakanı Camara yarın Ankara'da temaslarda bulunacak

14.03.2022 21:39
Fildişi Sahili Devlet ve Dışişleri Bakanı Camara yarın Ankara'da temaslarda bulunacak

Türkiye'yi ziyaret eden Fildişi Sahili Devlet ve Dışişleri Bakanı Kandia Camara'nın Ankara'daki temaslarına yarın başlayacağı öğrenildi.

Türkiye'yi ziyaret eden Fildişi Sahili Devlet ve Dışişleri Bakanı Kandia Camara'nın Ankara'daki temaslarına yarın başlayacağı öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Bakan Camara'nın ziyaretine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Fildişi Sahili Devlet, Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Diyaspora Bakanı Kandia Camara, 15 Mart 2022 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Camara'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyaret Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Camara'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyaret Türkiye ve Etiyopya arasındaki ticari ilişkiler konuşuldu Türkiye ve Etiyopya arasındaki ticari ilişkiler konuşuldu

Mevlüt Çavuşoğlu, Fildişi Sahili, Türkiye, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Fildişi Sahili Devlet ve Dışişleri Bakanı Camara yarın Ankara'da temaslarda bulunacak - Son Dakika


Son Dakika
21:39 Derbide sarı kart! Ersin Destanoğlu, Hatay maçında cezalı duruma düştü
21:37 EPDK'dan akaryakıt zirvesi! Yeni tarifeler gündemde
21:31 Kimse ne olduğunu anlamadı! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi maç ortasında stadı terk etti
21:26 Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı tahliye edildi
21:21 Adıyaman'daki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan açıklama: Bugünkü deprem beklediğimiz depremi öne çekmiş olabilir
20:55 Galatasaray-Beşiktaş maçına damga vurdu! Omar Elabdellaoui'nin hareketi gidişatın seyrini değiştirdi
20:19 İki oyuncu için Fransa'dan misafir geldi! Kulüplerle temas kurulacak
20:14 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 133 kişi hayatını kaybetti, 24 bin 404 yeni vaka tespit edildi
19:46 Beşiktaş-Galatasaray maçını izlemeye gelen Cenk Tosun transfer iddiaları hakkında konuştu
19:44 Toplantıya Alman gazetecinin sorusu damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı sert oldu: Biz şu anda 50 tırı Ukrayna'ya gönderdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 21:46:58. #1.12#
SON DAKİKA: Fildişi Sahili Devlet ve Dışişleri Bakanı Camara yarın Ankara'da temaslarda bulunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement