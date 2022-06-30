Filipinler Devlet Başkanı Marcos göreve başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Filipinler Devlet Başkanı Marcos göreve başladı

30.06.2022 11:40
Filipinler Devlet Başkanı Marcos göreve başladı

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, bugün düzenlenen yemin töreninin ardından görevine başladı.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, bugün düzenlenen yemin töreninin ardından görevine başladı.

Filipinler'de 10 Mayıs tarihinde düzenlenen devlet başkanı seçimini kazanan "Bongbong" lakaplı Ferdinand Marcos Jr için bugün yemin töreni düzenlendi. Törende konuşan Devlet Başkanı Marcos, "Filipin demokrasi tarihindeki en büyük seçim yetkisini" kullanarak kendisine oy verdikleri için halka teşekkür etti.

Filipinler Ulusal Müzesi'nde düzenlenen törenle göreve başlayan 64 yaşındaki Devlet Başkanı Marcos, Filipinler eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin ardından göreve geldi. Başkan yardımcısı görevine ise Filipinler eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin kızı Sara Duterte getirildi.

Filipinleri 21 yıl yöneten eski diktatör Ferdinand Marcos'un oğlu Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, 10 Mayıs'ta düzenlenen devlet başkanı seçimini yüzde 58,92 oyla kazanmıştı.

(İHA)

YORUMLAR
500
Ferdinand Marcos Junior, Filipinler Devlet Başkanı olarak yemin etti Ferdinand Marcos Junior, Filipinler Devlet Başkanı olarak yemin etti Müftü Mehmet Taştan göreve başladı Müftü Mehmet Taştan göreve başladı
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Filipinler Devlet Başkanı Marcos göreve başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:30 Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi
14:28 Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi
14:26 LGS sınavının tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, 25 Temmuz'da açıklanacak
13:52 Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
13:38 Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babasının repliğiyle veda etti: Ağlamayın be, böyle insanlara ağıt değil destan yaraşır!
13:30 Sevenleri Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ı sonsuzluğa uğurluyor: Cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi
13:29 Asgari ücrette kritik dönemeç! Komisyon bugünkü toplantısının ardından yeni rakam belli olacak
13:27 Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı: Stratejik istikrar ve nükleer silahsızlanma için diyaloğa hazırız
13:19 Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'ten kolbastı şov! Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu
12:16 Eski Galatasaraylı Pulgar'a tecavüz suçlaması! İddia sahibinden "Pulgar'ın evinde 5 kişi bana tecavüz ettiler" açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 14:39:55. #1.12#
SON DAKİKA: Filipinler Devlet Başkanı Marcos göreve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement