Filipinler'de 10 Mayıs tarihinde düzenlenen devlet başkanı seçimini kazanan "Bongbong" lakaplı Ferdinand Marcos Jr için bugün yemin töreni düzenlendi. Törende konuşan Devlet Başkanı Marcos, "Filipin demokrasi tarihindeki en büyük seçim yetkisini" kullanarak kendisine oy verdikleri için halka teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › Filipinler Devlet Başkanı Marcos göreve başladı - Son Dakika

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