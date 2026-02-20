Filistin Barış Kurulu'na Dahil Olmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filistin Barış Kurulu'na Dahil Olmalı

Filistin Barış Kurulu\'na Dahil Olmalı
20.02.2026 22:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Dışişleri Bakanı, Polonya'da Barış Kurulu'nda Filistin'in yer alması gerektiğini vurguladı.

Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Aghabekian Shahin, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile gerçekleştirdiği görüşmede, dün ilk toplantısı gerçekleştirilen Barış Kurulu'nu benimsediklerini belirtirken, "Filistin'in de Barış Kurulu'nda yer almalı" dedi.

Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Agabekiyan Polonya'nın başkenti Varşova'da mevkidaşı Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile bir araya geldi. İki bakan beraberindeki heyetle birlikte Orta Doğu'da barış süreci, Polonya'nın Filistin'e yönelik yardımı ve Birleşmiş Milletler (BM) ile işbirliği konularını ele aldı.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Filistin Dışişleri Bakanı Shahin, Orta Doğu'daki son duruma değindi. Bir gazetecinin "Barış Kurulu toplantısının ilki dün gerçekleştirildi, Filistin kendisinin yer almadığı Barış Kurulu tarafından alınacak kararları tanıyacak mı?" sorusuna Shahin, Barış Kurulu'nu benimsediklerini, çünkü bunun Gazze cephesinde ateşkesin sağlanması ve Filistinlilerin hayatlarının kurtarılması anlamına geldiği şeklinde yanıt verdi. Filistin Dışişleri Bakanı, "Bunu sağlayabilecek herhangi bir girişime 'hayır' deme şansımız yoktu. Ancak bugün kısmi bir ateşkes görüyoruz. Barış Kurulu'ndan bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam etmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Filistin'in Barış Kurulu'nun parçası olması gerektiğini, kendileri olmadan kendileri adına karar alınmasını sürdüremeyeceklerini ifade eden Shahin, "Masada yer almamız gerekiyor, bunun için baskı yapmaya devam edeceğiz. Bunun çok yakında gerçekleşmesini umuyorum. çünkü Gazze Şeridi'nde yaşanacak her gelişme Batı Şeria'da olacaklarla yakından bağlantılı olacaktır. Sürecin erken aşamalarında Filistin Yönetimi de dahil edilmesi gerekmektedir" dedi. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

Diplomasi, Orta Doğu, Filistin, Güvenlik, Politika, Polonya, Son Dakika

Son Dakika Politika Filistin Barış Kurulu'na Dahil Olmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kana doymuyor Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek Kana doymuyor! Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
’’Uğurlu geleceğim’’ demişti Özgür Özel’in skor tahmini maç sonunda gündem oldu ''Uğurlu geleceğim'' demişti! Özgür Özel'in skor tahmini maç sonunda gündem oldu
5 ilin valisi değişti İşte atanan yeni isimler 5 ilin valisi değişti! İşte atanan yeni isimler
İçişleri Bakanlığı’nda büyük değişim Bir tek o görevinde kaldı İçişleri Bakanlığı'nda büyük değişim! Bir tek o görevinde kaldı
Dikkat çeken iddia Eski bakan Yerlikaya’nın basın müşaviri, bilgilendirme grubundan çıkarıldı Dikkat çeken iddia! Eski bakan Yerlikaya'nın basın müşaviri, bilgilendirme grubundan çıkarıldı
Çok sayıda atama yapıldı İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar Çok sayıda atama yapıldı! İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar

22:03
Trump savaşı İran’a değil tüm dünyaya açtı Küresel tarife yağdırdı
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
21:34
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21:26
Bakan Gürlek’ten ’İmamoğlu’na ziyaret’ açıklaması
Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması
20:41
Japonya’da bir Türk’ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
18:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
18:21
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 22:37:46. #7.11#
SON DAKİKA: Filistin Barış Kurulu'na Dahil Olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.