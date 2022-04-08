Filistin Başbakanı: İsrail Yerleşim Yerlerinin İnşası Barış Şansını Baltalıyor - Son Dakika
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Filistin Başbakanı: İsrail Yerleşim Yerlerinin İnşası Barış Şansını Baltalıyor

08.04.2022 13:52
Filistin Başbakanı: İsrail Yerleşim Yerlerinin İnşası Barış Şansını Baltalıyor

RAMALLAH, 8 Nisan (Xinhua) — Filistin hükümetinden yapılan resmi açıklamaya göre Iştiyye; İsviçre Eğitim, Araştırma ve İnovasyon Devlet Sekreterliği Başkanı Martina Hirayama ile görüşmesi sırasında, "Başta İsrail yerleşim yerlerinin inşasının hızlandırılması ve Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki toprakların ele geçirilmesi olmak üzere İsrail önlemlerinin, gerginliği artıracağını, barış şansını baltalayacağını ve iki devletli çözümü yok edeceğini" […]

<a class='keyword-sd' href='/filistin/' title='Filistin'>Filistin</a> Başbakanı: <a class='keyword-sd' href='/israil/' title='İsrail'>İsrail</a> Yerleşim Yerlerinin İnşası Barış Şansını Baltalıyor

RAMALLAH, 8 Nisan (Xinhua) — Filistin hükümetinden yapılan resmi açıklamaya göre Iştiyye; İsviçre Eğitim, Araştırma ve İnovasyon Devlet Sekreterliği Başkanı Martina Hirayama ile görüşmesi sırasında, "Başta İsrail yerleşim yerlerinin inşasının hızlandırılması ve Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki toprakların ele geçirilmesi olmak üzere İsrail önlemlerinin, gerginliği artıracağını, barış şansını baltalayacağını ve iki devletli çözümü yok edeceğini" söyledi.

Hirayama ile mesleki ve teknik eğitim ve girişimcilik alanlarında ikili işbirliğini görüşen Iştiyye İsviçre'ye, Filistin'e verdiği destek ve Filistin halkının haklarına yönelik destekleyici duruşundan dolayı teşekkür etti.

Haziran 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda, Filistinlilerin üzerinde hak iddia ettiği Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'ü işgal eden İsrail, o zamandan beri bu bölgeleri kontrolü altında tutuyor. Filistinliler 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurmak istiyor.

İsrail, işgal altındaki topraklarda uluslararası hukukun ihlali olarak kabul edilen onlarca yerleşim yeri inşa etti. İsrail yerleşim birimleri, Filistin-İsrail çatışmasının en önde gelen boyutunu ve iki taraf arasındaki son barış müzakerelerinin Mart 2014'ün sonlarında askıya alınmasının ana nedenlerinden birini oluşturuyor.

Resmi açıklamaya göre, Iştiyye Ramallah'ta biraraya geldiği Latin Amerikalı diplomatlarla da, ağırlıklı olarak Doğu Kudüs olmak üzere Filistin topraklarındaki en son siyasi gelişmeleri ve durumu görüştü. "İsrail hükümeti barış için değil, iki devletli çözümü yok etmek için fırsat arıyor" diyen Iştiyye, İsrailli liderlerin halka yaptığı silahlanma çağrısının "Filistinliler'e karşı suç işlemeye ve katliam yapmaya bir teşvik olduğunu" sözlerine ekledi.

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Doğu Kudüs, Ramallah, Filistin, İsrail, Politika, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Politika Filistin Başbakanı: İsrail Yerleşim Yerlerinin İnşası Barış Şansını Baltalıyor - Son Dakika


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