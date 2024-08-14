Filistin BM Daimi Temsilcisi: İsrail ateşkes çağrılarına katliamla karşılık veriyor - Son Dakika
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Politika

Filistin BM Daimi Temsilcisi: İsrail ateşkes çağrılarına katliamla karşılık veriyor

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Orta Doğu'daki durumu görüşmek üzere düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in ateşkes çağrılarına katliamla karşılık verdiğini belirtti ve İsrail'in dünyaya meydan okumaya devam edemeyeceğini ifade etti.

14.08.2024 10:01
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Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "Dünya ne zaman ateşkes için baskı yapsa, İsrail buna katliamla karşılık veriyor." dedi.

Mansur, Orta Doğu'daki durumu görüşmek üzere düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısında bir konuşma yaptı.

BM Filistin Daimi Temsilcisi Mansur, "Dünya ne zaman ateşkes için baskı yapsa İsrail'in (Tabiin) okulundaki gibi bir katliamla karşılık vermesi tesadüf değil. Bir öncekinden daha çirkin bir mesaj veriyor ve durmayacağını ifade ediyor." şeklinde konuştu.

Mansur, "Derhal ateşkes çağrısı yapan uluslararası fikir birliğini memnuniyetle karşılarken, İsrail'in bu fikirle başa çıkmak için veto yetkisini kullandığı açık. Bu sona ermeli. İsrail dünyaya meydan okumaya devam edemez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Filistin BM Daimi Temsilcisi: İsrail ateşkes çağrılarına katliamla karşılık veriyor - Son Dakika

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