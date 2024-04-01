Filistin, BM\'ye tam üye olmak için oylama istedi

Politika

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, Filistin yönetiminin BM Güvenlik Konseyi'nin bu ay içinde Filistin'i BM'ye tam üye yapmak üzere oylama yapmasını istediğini açıkladı.

Filistin, Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üye olmak istiyor. Filistin'in BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, Filistin yönetiminin BM Güvenlik Konseyi'nin bu ay içinde Filistin'i BM'ye tam üye yapmak üzere oylama yapmasını istediğini açıkladı. Mansur, amaçlarının BM Güvenlik Konseyi'nin 18 Nisan'da Orta Doğu ile ilgili bakanlar toplantısında bir karar alması olduğunu söyledi. Mansur, henüz bir oylama planlanmamış olsa da 15 üyeli Konsey resmi bir karar almadığı için Filistin'in 2011 yılında yaptığı tam üyelik başvurusunun hala beklemede olduğunu söyledi.

BM'ye tam üye olmak için yapılan bir başvurunun ABD'nin veto hakkına sahip olduğu Güvenlik Konseyi ve ardından 193 üyeli BM Genel Kurulu'nun en az üçte ikisi tarafından onaylanması gerekiyor. - NEW YORK