 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Filistinli Arapların Türklere ihanet ettiği iddiasını çürüten tarihi belge paylaşıldı - Son Dakika

Filistinli Arapların Türklere ihanet ettiği iddiasını çürüten tarihi belge paylaşıldı

Son Güncelleme: 13.10.2023 22:25

Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Uğur Ünal, Filistinli Arapların Türklere ihanet ettiği iddiasını çürüten bir arşiv belgesini sosyal medya üzerinden paylaştı. Belgede, Filistinli Arapların 1. Dünya Savaşı sırasında Türk Devleti Osmanlı'nın yanında olduğu ve vatan müdafaasında bulunacaklarına dair ifadeler yer alıyor.

Son günlerde Filistinli Arapların 'Türklere ihanet ettiği' iddiasını çürüten arşiv belgesini Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Uğur Ünal, sosyal medya üzerinden, "Kardeşliğin kalp atışını duyacağımız tarihi bir telgraf" başlığıyla paylaştı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının artmasının ardından sosyal medya üzerinden de Filistinli Arapların tarihi geçmişte Türklere ihanet ettiği iddiaları ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Uğur Ünal tarafından paylaşım yapıldı. Prof. Dr. Ünal yaptığı paylaşımda, "Kardeşliğin kalp atışını duyacağımız tarihi bir telgraf" notunu düştü. Tarihi telgrafta paylaşımında 1. Dünya Savaşı sırasında Filistinli Arapların Türk Devleti Osmanlı'nın yanında olduğu, canları ve mallarıyla vatan müdafaasında bulunacaklarına dair ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dünya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Filistinli Arapların Türklere ihanet ettiği iddiasını çürüten tarihi belge paylaşıldı - Son Dakika


Son Dakika
22:58 Trump, sosyal medya hesabından İsrail'e ve Netanyahu'ya desteğini gösterdi
22:35 Rakibi sahadan sildiler! U-21 Milli Takımı ilk galibiyetini aldı
21:50 Fransa'da maksimum güvenlik alarmı ilan edildi
21:52 Osmaniye'de akaryakıt tankeriyle çarpışan araçta 4 kişi hayatını kaybetti
21:30 En yakın rakibine iki kat fark attı! 2023'ün en çok kazananı Cristiano Ronaldo
21:26 İtalya'da neler oluyor! Bir futbolcu daha kendisine bahis oynamış
21:11 Sözleri çok konuşulmuştu! Galatasaray, Victor Nelsson için kararını verdi
21:07 İsrail ordusu, savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
20:47 Gazze'deki Durra Çocuk Hastanesi, fosfor bombasıyla vuruldu
20:26 Evlilik dışı ilişkisinden kızları olduğu ortaya çıkan Metin Akpınar sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2023 23:23:25. #1.11#
SON DAKİKA: Filistinli Arapların Türklere ihanet ettiği iddiasını çürüten tarihi belge paylaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement