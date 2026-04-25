Filistinliler yerel seçim için sandık başında
Filistinliler yerel seçim için sandık başında

25.04.2026 12:51  Güncelleme: 12:54
Filistin'de yerel yönetimleri belirlemek üzere oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı.

Filistin'de yerel yönetimleri belirlemek üzere oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı. Gazze Şeridi'nde 2005'ten bu yana ilk kez yerel seçim için sandık başına gidildi.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da ve Gazze Şeridi'nin Deir el-Balah kentinde yerel seçimler yapılıyor. Batı Şeria ve Deir el-Balah kentindeki Filistinliler, yerel yönetimleri belirlemek üzere saat 07.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Filistin Merkezi Seçim Komisyonuna göre yaklaşık 1.3 milyon seçmen, 491 seçim merkezinde bulunan bin 922 sandıkta oy kullanabilecek. Oylama süreci Batı Şeria'da saat 19.00'da, Deir el-Balah'ta ise 17.00'de sona erecek. Seçmen listelerinin çoğu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Fetih Hareketi ile aynı çizgide veya bağımsız aday olarak yarışıyor.

Deir el-Balah'ta 2005'ten bu yana ilk belediye seçimi

Yaklaşık 70 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Deir el-Balah'ta 12 oy verme merkezi kuruldu. Kentte 2005'ten bu yana yapılan ilk belediye seçiminde "Barış ve İnşa", "Deir el-Balah Bizi Birleştiriyor", "Deir el-Balah'ın Geleceği" ve "Deir el-Balah'ın Yeniden Doğuşu" listeleri yarışıyor. Her listede en az 4'ü kadın olmak üzere 15 aday bulunuyor. Belediye başkanı ise seçilen üyeler arasından belirlenecek. Gazze Şeridi'nde tek şehirde yapılan oylama, büyük ölçüde sembolik nitelikte ve "pilot uygulama" olarak görülüyor.

Gazze Şeridi'nde son belediye seçimi 2005'te, genel geçim ise 2006'da yapılmıştı. Gazze Şeridi'nde 2006'da genel seçimleri kazanan Hamas, bu seçimde aday göstermedi. Ancak aday listelerinden birinin Hamas'la aynı çizgide olduğu öğrenildi.

Batı Şeria'da 2022'den beri ilk yerel seçim

Nablus ve Ramallah da dahil olmak üzere Batı Şeria'daki birçok şehirde yalnızca bir liste çıkarıldı. 90 belediye meclisi ve 93 köy meclisi için seçimler yapılırken, sadece bir grubun aday olduğu 42 belediye meclisi ve 155 köy meclisinde sonuçlar oylama yapılmadan belirlenecek, bazı bölgelerde ise hiç aday çıkmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da son yerel seçim 2022'de yapılmıştı. - DEİR EL BALAH

