Finansal Okuryazarlık İçin Eğitim Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Finansal Okuryazarlık İçin Eğitim Toplantısı

20.05.2026 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM'de, finansal okuryazarlık düzeyinin artırılması için Eğitim Bakanlığı ve TSPB sunum yaptı.

Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin (TSPB) finansal okuryazarlık alanındaki çalışmalarını dinledi.

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesindeki Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık'ın başkanlığında toplandı.

Karamık, özellikle çocukların ve gençlerin erken yaşlardan itibaren finansal bilinçle yetişmesinin, üretken, sorumluluk sahibi, tasarruf kültürünü benimsemiş ve geleceğe güvenle bakabilen nesillerin oluşmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Günümüzde dijital bankacılık uygulamalarının ve finansal teknolojilerin hızla geliştiğine dikkati çeken Karamık, vatandaşların dolandırıcılık, yanlış yatırım tercihleri ve finansal manipülasyonlar karşısında bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Karamık, "Finansal okuryazarlık alanında yürütülecek eğitim ve farkındalık çalışmaları, bireylere yalnızca bugünü değil, geleceği de güvenle planlayabilme imkanı tanıyacaktır. Bu vesileyle kamu kurumları, eğitim kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde yürüteceği çalışmaların büyük değer taşıdığına inanıyorum." diye konuştu.

Karamık'ın konuşmasının ardından MEB ve TSPB yetkilileri, kurumlarının finansal okuryazarlık alanındaki çalışmalarına yönelik sunum yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretim Programları Daire Başkanı Necati Yener, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile finansal okuryazarlığa farklı bir ruh kazandırıldığını belirtti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları ortak metninde finansal okuryazarlığın "okuryazarlık becerileri" başlığı altında doğrudan yer aldığını, bu ortak metinde finansal okuryazarlığın izole bir beceri olarak görülmediğini ifade eden Yener, "Eskiden finansal okuryazarlık bir derse ve bazı konulara sıkıştırılmış haliyle gündemdeyken, bugün yaklaşık 77 dersimizde tüm sahaya, kademelere, programlara ve tüm ders kitaplarına yansıdığını görebilmekteyiz." dedi.

Yener, eğitim materyallerinin okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki, finansal okuryazarlık bilinci kazandırılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Finansal okuryazarlığı sadece meta üzerinden görmediklerini, asıl olanın kişinin karakterini, davranışlarını, ahlakını güzelleştirerek ortaya yetişkin, toplumun beklediği bireyi çıkarmak olduğunu kaydeden Yener, "Öğretim programları ve ders kitapları finansal okuryazarlığı sadece para yönetimi olarak değil, etik, matematiksel hesaplama, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik gibi çok boyutlu bir çerçevede ele almaktadır." ifadelerini kullandı.

Finansal dolandırıcılık

TSPB Eğitim Müdürü Gökhan Büyükşengür, 2011'den itibaren finansal okuryazarlıkla ilgili faaliyetlere başladıklarını söyledi.

Finansal okuryazarlığa özel bir önem verdiklerini belirten Büyükşengür, "O günden bugüne kadar üniversitelerde gittiğimiz etkinliklerde yaklaşık 500 bin öğrenciye ulaştık." dedi.

Büyükşengür, finansal okuryazarlık kapsamındaki etkinliklerini ücretsiz gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Amacımız, toplumun finansal okuryazarlık düzeyini artırmak, bireyin finansal bilincini geliştirmek, yine bireyin finansal karar alma yetkinliğini güçlendirmek, finansal kapsayıcılığa katkı sağlamak, sermaye piyasası araçlarını tanıtmak, yatırım okuryazarlığını geliştirmek, yaygınlaştırmak, bilinçli yatırımcı profilinin gelişimini desteklemek, finansal dolandırıcılıktan korunma yollarını da anlatmak. Son 3-4 yıldır da özellikle finansal dolandırıcılık üzerinde duruyoruz. Burada yatırım dolandırıcılığı, yapay zeka dolandırıcılığı, IBAN dolandırıcılığı, sanal bahis konularını işlemeye çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Politika, Ekonomi, Finans, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika Finansal Okuryazarlık İçin Eğitim Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amasra’da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80’e ulaştı Amasra'da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
ABD’de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı ABD'de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı
İsrail, Sumud’daki tüm aktivistleri alıkoydu İsrail, Sumud'daki tüm aktivistleri alıkoydu
Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
22 yılık hasret sona erdi Arsenal Premier Lig şampiyonu 22 yılık hasret sona erdi! Arsenal Premier Lig şampiyonu
Televizyonda gördükleri şey karşısında sevinçten deliye döndüler Televizyonda gördükleri şey karşısında sevinçten deliye döndüler

19:44
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
19:43
Taraftarlar bu isme çıldıracak Dursun Özbek’ten unutulmayacak seçim hediyesi
Taraftarlar bu isme çıldıracak! Dursun Özbek'ten unutulmayacak seçim hediyesi
18:17
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
17:34
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
17:30
Tokat’ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 20:07:33. #7.12#
SON DAKİKA: Finansal Okuryazarlık İçin Eğitim Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.