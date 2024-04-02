Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, tüm meclis üyeleriyle birlikte çalışacak

Politika

Yeniden Finike Belediye Başkanlığı'na seçilen Mustafa Geyikçi, "Bundan sonra parti gözetmeksizin tüm meclis üyelerimizle birlikte Antalya ve Finike için var gücümüzle çalışacağız, Finike'yi Antalya'nın inci gerdanlığı yapacağız" dedi.

Yerel seçimlerin ardından Finike Belediye Meclis Üyeleri belli oldu. İlçe Seçim Kurulu tarafından onaylanan listede Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kontenjan dahil 18, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 6, Demokrat Parti de (DP) 1 meclis üyesi kazandı.

CHP 18, MHP 6, DP 1 meclis üyesi ile çalışacak

Finike Belediyesi Meclis Üyeleri belli oldu. İl Seçim Kurulu tarafından onaylanan liste ile CHP'den Belediye Başkanı seçilen Mustafa Geyikçi'nin listesinden kontenjan dahil 18 kişi meclise girdi. 25 kişiden oluşan Belediye Meclisi'nde CHP'yi, 6 meclis üyesi ile MHP ve 1 meclis üyesi ile DP takip etti. Sıdıka Gökyar Kızılca, Ali Bağrıyanık ve Volkan Aydıner'in kontenjan adayı olarak girdikleri Finike Belediye Meclisi'nde CHP'den İsmail Şentürk, Mehmet Ali Çobanoğlu, Yücel Yücesan, Süleyman Dırman, Özgür Atıcı, Salih Dönmez, Ömer Özdemir, Osman Çobanoğlu, Naim Topacan, Caner Ayyıldız, Emin Ertuğrul, Arif Ertuğ, Salih Öner, Vecihi Karabay, ve Osman Erten meclis üyeliğine seçildi.

Büyükşehir'e CHP'den, 5 MHP'den 1 kişi

Seçimlere Cumhur İttifakı'nın adayı olarak giren MHP'nin listesinden Salih Korkmaz, Ali Çoban, Recep Özkaya, İsa Erol, Salih Akdeniz ve İlyas Kansu'nun girdiği Finike Belediye Meclisi'ne DP'den de Emrah Erdoğan yer aldı. Finike Belediye Meclisi, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'ne de Başkan Geyikçi'nin dışında 5 üye gönderecek. CHP'den Sıdıka Gökyar Kızılca, İsmail Şentürk, Mehmet Ali Çobanoğlu ve Yücel Yücesan'ın yer alacağı Büyükşehir Meclisi'nde, MHP'den de Salih Korkmaz katılacak.

"Parti gözetmeden birlikte çalışacağız"

Toplam 25 meclis üyesinin yer aldığı Finike'de listesi çok büyük bir üstünlük elde eden Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, "Bundan sonra parti gözetmeksizin tüm meclis üyelerimizle birlikte Antalya ve Finike için var gücümüzle çalışacağız. Finike'yi Antalya'nın inci gerdanlığı yapacağız. Turizmi, tarımı, ticareti gelişen, ekonomisi büyüyen, sosyal ve kültürel gelişimini hızlandıran, kadınlarımızın, gençlerimizin katma değer sağladığı bir Finike'yi hep birlikte inşa edeceğiz" şeklinde konuştu. - ANTALYA