Firari Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa, bu kez Singapur'a geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Firari Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa, bu kez Singapur'a geçti

14.07.2022 12:46
Firari Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa, bu kez Singapur'a geçti

Sri Lanka'da ekonomik krizin ardından yaşanan protestolar sırasında ülkeden kaçan Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın, Maldivler'den Singapur'a geçtiği açıklandı.

Sri Lanka'da ekonomik krizin ardından yaşanan protestolar sırasında ülkeden kaçan Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın, Maldivler'den Singapur'a geçtiği açıklandı.

Sri Lanka'da geçtiğimiz günlerde ekonominin çöktüğünün açıklanmasının ardından patlak veren protestolar sonrası Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ülkeyi terk etmişti. Ekonomik krizin ardından yaşanan siyasi kriz devam ederken Maldivler'e kaçan Rajapaksa'nın, Maldivler'den Singapur'a geçtiği açıklandı. Rajapaksa'nın Singapur'a Suudi Havayolları ile gittiği bildirilirken, firari Devlet Başkanının Singapur'da mı kalacağı farklı bir ülkeye mi geçeceği bilinmiyor.

Ekonomik krizin patlak vermesinin ardından istifa kararı aldığını açıklayan Rajapaksa, resmi istifa mektubunu geçtiğimiz Çarşamba günü sunacağını duyurmasına rağmen henüz resmi olarak istifa etmedi.

Protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan, Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin 30 gün boyunca geçici Devlet Başkanlığı görevine getirilmesiyle ülkede tansiyon yeniden yükselmiş, protestocular Başbakanlık ofisini basmıştı. Gösteriler sırasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı. - COLOMBO

YORUMLAR
500
Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa'nın kardeşinin ülkeden ayrılması engellendi Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa'nın kardeşinin ülkeden ayrılması engellendi Sri Lanka Meclis Başkanı: Cumhurbaşkanı Rajapaksa bana istifa mektubu göndermedi Sri Lanka Meclis Başkanı: Cumhurbaşkanı Rajapaksa bana istifa mektubu göndermedi Sri Lanka'da yeni devlet başkanı 20 Temmuz'da seçilecek Sri Lanka'da yeni devlet başkanı 20 Temmuz'da seçilecek
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Firari Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa, bu kez Singapur'a geçti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:38 Mesut Özil, resmen Medipol Başakşehir'de! İşte sözleşmenin detayları...
12:35 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilden döndü! Bakan Soylu'nun sel bölgesinde çizme giyinmesine tepki gösterdi
12:12 Sokakta AK Parti'yi eleştiren gencin yakasına yapışan kadın: AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim?
11:58 İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek
11:44 Bülent Arınç'tan dikkat çeken 15 Temmuz çıkışı: Meydanlara gidecektim, istihbarat geldi
11:23 Taksici ve arkadaşı, ücret yüzünden tartıştıkları yolcuyu sokak ortasında tekme tokat dövdü
11:21 Galatasaray'ın gol silahı Mbaye Diagne: Türkiye'deki en iyi forvet benim
11:07 Oyuncu Demet Özdemir, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu
10:30 Nadide Sultan sırrını açıkladı: Alişan'la beraber okuldan atıldık
10:10 Cristiano Ronaldo'ya astronomik maaş teklifi! Dünya yıldızı Suudi Arabistan'a gitmeyi düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 12:50:16. #1.13#
SON DAKİKA: Firari Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa, bu kez Singapur'a geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement