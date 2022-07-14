Ekonomik krizin patlak vermesinin ardından istifa kararı aldığını açıklayan Rajapaksa, resmi istifa mektubunu geçtiğimiz Çarşamba günü sunacağını duyurmasına rağmen henüz resmi olarak istifa etmedi.

Sri Lanka'da geçtiğimiz günlerde ekonominin çöktüğünün açıklanmasının ardından patlak veren protestolar sonrası Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ülkeyi terk etmişti. Ekonomik krizin ardından yaşanan siyasi kriz devam ederken Maldivler'e kaçan Rajapaksa'nın, Maldivler'den Singapur'a geçtiği açıklandı. Rajapaksa'nın Singapur'a Suudi Havayolları ile gittiği bildirilirken, firari Devlet Başkanının Singapur'da mı kalacağı farklı bir ülkeye mi geçeceği bilinmiyor.

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Firari Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa, bu kez Singapur'a geçti - Son Dakika

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