Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti 36. Yılını Kutluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti 36. Yılını Kutluyor

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti 36. Yılını Kutluyor

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'nin 36. kuruluş yıldönümü kutlandı. Başkan Serkan Gürtürk, gazetecilerin kent kalkınmasında önemli rol oynadığını belirtti.

20.04.2024 12:55  Güncelleme: 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'nin (FHGC) 36. yıl dönümünde açıklamalarda bulunan Başkanı Serkan Gürtürk, "Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti, Mehmet Topal, Aydın Meral, İsmet Turan, Ahmet Kaya, Coşkun Bingöl, Şükrü Kacar ve Şeref Tan gibi duayen gazeteciler tarafından kurulan köklü bir kuruluş. Gazetecilik meslekleri yanında şehrimizin her alanda kalkınması ve gelişmesinde önemli roller üstlenen meslektaşlarımızın kurup bugüne getirdikleri Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyetimizin 36. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC), 36 yaşına girdi. Yeni yaş günü sebebiyle FHGC Başkanı Serkan Gürtürk, bir açıklama yaptı. Başkan Gürtürk, yaptığı açıklamada, Gazetecilik meslekleri yanında kentin her alanda kalkınması ve gelişmesinde önemli roller üstlenen gazetecilerin kurup bugüne getirdikleri Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'nin 36. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

21 Nisan 1988 tarihinde gazeteci Mehmet Topal'ın başkanlığında kurulan ve bugüne kadar çok sayıda hizmete imza atan Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'nin sayısız gazetecinin yetişmesinde önemli rol üstlendiğini belirten Başkan Gürtürk, "Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti, Mehmet Topal, Aydın Meral, İsmet Turan, Ahmet Kaya, Coşkun Bingöl, Şükrü Kacar ve Şeref Tan gibi duayen gazeteciler tarafından kurulan köklü bir kuruluş. Gazetecilik meslekleri yanında şehrimizin her alanda kalkınması ve gelişmesinde önemli roller üstlenen meslektaşlarımızın kurup bugüne getirdikleri Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyetimizin 36'ncı kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Meslekte bizlere rehber olan ve yetişmemizde önemli fedakarlıkları olan gazetecilerimizin 36 yıl önce attıkları tohum, bugün daha da büyüyen ve üye sayısıyla önemli bir noktaya gelen bir çınara dönüştü. Basın-yayın sektöründe çalışan meslektaşlarımızın sorunlarını her platformda gündeme getirerek çözümleri konusunda gayret gösteren cemiyetimizi, daha da güçlendirmek ve üyelerimize birçok alanda imkanlar sunma adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz " dedi.

"Merhum Mehmet Topal'ın isminin basın müzesine verilmesini öneriyoruz"

Cemiyetin kurucu başkanı olan merhum Mehmet Topal'ı rahmetle andıklarını dile getiren Başkan Gürtürk, "Garip bir tevafuk ki Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluş günü olan 21 Nisan 1988 aynı zamanda kurucu başkanımız merhum Mehmet Topal'ın da vefat günü. Hem cemiyetimize hem de meslektaşlarımıza önemli katkılarının yanında ilimizde basın müzesi açılması yönünde yetkililere sürekli çağrıda bulunan Mehmet Topal başkanımızın bu çağrısı ile birlikte dönemin Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semih Erdem ve yönetim kurulu üyelerinin girişimleri sonucu Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları tarafından karşılık buldu ve kendisi hayatta iken vefatından dört ay önce Harput'ta Basın Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Bu önemli hizmete vesile olan merhum Mehmet Topal'ı şükran ve minnetle anarken, bu hizmeti hayata geçiren Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları'na teşekkür ediyoruz. Yine bu hizmete fikirleri ve fiili destekleriyle vesile olan merhum Mehmet Topal'ın isminin yaşatılması amacıyla söz konusu müzenin adının "Gazeteci Yazar Mehmet Topal Harput Basın Müzesi" olması konusunda yetkililerden destek bekliyoruz. Bu vesileyle Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyetimiz kuruluşunun 36'ncı yıldönümünü kutlarken, vefatının birinci yıl dönümünde kurucu başkanımız merhum Mehmet Topal'ı rahmet, şükran ve minnetle yad ediyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti 36. Yılını Kutluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:23 Sur Belediyesi’ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan’a hakaret Bakanlık müfettiş görevlendirdi Sur Belediyesi'ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret! Bakanlık müfettiş görevlendirdi
12:02 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir
11:08 AK Partili Yenişehirlioğlu’ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim AK Partili Yenişehirlioğlu'ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim
11:00 AK Partili Nihat Zeybekci: Katliamı kınıyoruz eyvallah ama İsrail ile serbest ticaret anlaşmamız var AK Partili Nihat Zeybekci: Katliamı kınıyoruz eyvallah ama İsrail ile serbest ticaret anlaşmamız var
08:34 Seçimlerden önce söz vermişti: Belediye başkanı, mültecilere ait kaçak iş yerlerini kendi eliyle mühürledi Seçimlerden önce söz vermişti: Belediye başkanı, mültecilere ait kaçak iş yerlerini kendi eliyle mühürledi
12:30 Yeni yönetimin hiç insafı yok Beşiktaş’ta Berkay Vardar ile yollar ayrıldı Yeni yönetimin hiç insafı yok! Beşiktaş'ta Berkay Vardar ile yollar ayrıldı
12:08 Pusuda bekleyen saldırgan, husumetlisini sırtından vurarak kaçtı Pusuda bekleyen saldırgan, husumetlisini sırtından vurarak kaçtı
11:50 Barıştılar mı Torreira ve Devrim Özkan’ın aynı yüzükleri takması kafa karıştırdı Barıştılar mı? Torreira ve Devrim Özkan'ın aynı yüzükleri takması kafa karıştırdı
09:58 Husumetlisini öldürdü, yakalanınca “Öldürme amacım yoktu“ dedi Husumetlisini öldürdü, yakalanınca "Öldürme amacım yoktu" dedi
09:57 Alkollü sürücü park halindeki motosiklete çarptı: 16 yaşındaki genç yaralandı Alkollü sürücü park halindeki motosiklete çarptı: 16 yaşındaki genç yaralandı
09:45 Tunceli Belediyesi’nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı Tunceli Belediyesi'nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı
09:42 Yüksekova’da sürü halindeki yılanlar adeta Brezilya’nın ’Yılan Adası’nı andırıyor Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar adeta Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor
08:34 Cevdet Yılmaz duyurdu Emekliler için özel çalışma yolda Cevdet Yılmaz duyurdu! Emekliler için özel çalışma yolda
08:13 Sahte bungalov ilanıyla 18 bin kişiyi dolandıran “Odacılar“ organize suç örgütü çökertildi Sahte bungalov ilanıyla 18 bin kişiyi dolandıran "Odacılar" organize suç örgütü çökertildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 13:25:39. #1.11#
SON DAKİKA: Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti 36. Yılını Kutluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement