Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti 36. Yılını Kutluyor

Politika

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'nin (FHGC) 36. yıl dönümünde açıklamalarda bulunan Başkanı Serkan Gürtürk, "Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti, Mehmet Topal, Aydın Meral, İsmet Turan, Ahmet Kaya, Coşkun Bingöl, Şükrü Kacar ve Şeref Tan gibi duayen gazeteciler tarafından kurulan köklü bir kuruluş. Gazetecilik meslekleri yanında şehrimizin her alanda kalkınması ve gelişmesinde önemli roller üstlenen meslektaşlarımızın kurup bugüne getirdikleri Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyetimizin 36. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC), 36 yaşına girdi. Yeni yaş günü sebebiyle FHGC Başkanı Serkan Gürtürk, bir açıklama yaptı. Başkan Gürtürk, yaptığı açıklamada, Gazetecilik meslekleri yanında kentin her alanda kalkınması ve gelişmesinde önemli roller üstlenen gazetecilerin kurup bugüne getirdikleri Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'nin 36. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

21 Nisan 1988 tarihinde gazeteci Mehmet Topal'ın başkanlığında kurulan ve bugüne kadar çok sayıda hizmete imza atan Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'nin sayısız gazetecinin yetişmesinde önemli rol üstlendiğini belirten Başkan Gürtürk, "Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti, Mehmet Topal, Aydın Meral, İsmet Turan, Ahmet Kaya, Coşkun Bingöl, Şükrü Kacar ve Şeref Tan gibi duayen gazeteciler tarafından kurulan köklü bir kuruluş. Gazetecilik meslekleri yanında şehrimizin her alanda kalkınması ve gelişmesinde önemli roller üstlenen meslektaşlarımızın kurup bugüne getirdikleri Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyetimizin 36'ncı kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Meslekte bizlere rehber olan ve yetişmemizde önemli fedakarlıkları olan gazetecilerimizin 36 yıl önce attıkları tohum, bugün daha da büyüyen ve üye sayısıyla önemli bir noktaya gelen bir çınara dönüştü. Basın-yayın sektöründe çalışan meslektaşlarımızın sorunlarını her platformda gündeme getirerek çözümleri konusunda gayret gösteren cemiyetimizi, daha da güçlendirmek ve üyelerimize birçok alanda imkanlar sunma adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz " dedi.

"Merhum Mehmet Topal'ın isminin basın müzesine verilmesini öneriyoruz"

Cemiyetin kurucu başkanı olan merhum Mehmet Topal'ı rahmetle andıklarını dile getiren Başkan Gürtürk, "Garip bir tevafuk ki Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluş günü olan 21 Nisan 1988 aynı zamanda kurucu başkanımız merhum Mehmet Topal'ın da vefat günü. Hem cemiyetimize hem de meslektaşlarımıza önemli katkılarının yanında ilimizde basın müzesi açılması yönünde yetkililere sürekli çağrıda bulunan Mehmet Topal başkanımızın bu çağrısı ile birlikte dönemin Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semih Erdem ve yönetim kurulu üyelerinin girişimleri sonucu Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları tarafından karşılık buldu ve kendisi hayatta iken vefatından dört ay önce Harput'ta Basın Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Bu önemli hizmete vesile olan merhum Mehmet Topal'ı şükran ve minnetle anarken, bu hizmeti hayata geçiren Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları'na teşekkür ediyoruz. Yine bu hizmete fikirleri ve fiili destekleriyle vesile olan merhum Mehmet Topal'ın isminin yaşatılması amacıyla söz konusu müzenin adının "Gazeteci Yazar Mehmet Topal Harput Basın Müzesi" olması konusunda yetkililerden destek bekliyoruz. Bu vesileyle Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyetimiz kuruluşunun 36'ncı yıldönümünü kutlarken, vefatının birinci yıl dönümünde kurucu başkanımız merhum Mehmet Topal'ı rahmet, şükran ve minnetle yad ediyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ