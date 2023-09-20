Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG\'li terörist etkisiz hale getirildi
Son Güncelleme: 20.09.2023 10:59

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, teröristlerin taciz atışlarının cezasız kalmadığı vurgulanarak, " Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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